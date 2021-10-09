إيران تقرر استئناف محادثات فيينا النووية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن طهران قررت استئناف المحادثات النووية في فيينا، بعد أن استعرضت الإدارة الجديدة الجولة السابقة من المحادثات.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” نقلاً عن مقابلة المتحدث مع “فرانس 24” أن طهران لم تنته بعد من مراجعة تفاصيل المحادثات النووية السابقة.

ولم يقدم خطيب زاده موعداً محدداً لموعد انتهاء إيران من مراجعتها، لكنه أكد أنه سيكون أقرب من الوقت الذي احتاجت إليه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للانضمام إلى محادثات فيينا.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم؛ قيدت إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل للتسلح النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وتخلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات، مما أصاب اقتصاد إيران بالشلل، ودفعها لانتهاك القيود النووية المفروضة عليها.

وتأجلت محادثات فيينا في يونيو بعد انتخاب السياسي المتشدد إبراهيم رئيسي، رئيساً لإيران.

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