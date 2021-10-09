“غراسيانو”: الربيع العربي تسبب في عدم استقرار بالمتوسط

قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، كلاوديو غراسيانو، إن الربيع العربي، وبعد عشر سنوات على انطلاقه؛ تسبب في مزيد من عدم الاستقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مضيفاً أن مصير أوروبا مرتبطٌ الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بهذه المنطقة.

وأشار “غراسيانو” إلى أن منطقة المتوسط لا تزال تشكل تقاطع طرق لأزمات كبرى سواءً في القوقاز أو في منطقة الساحل أو في الشرق الأوسط، وهو ما يلقي بتداعياته على ما يقرب من مليار شخص فضلاً عن تأثيره على الاقتصاد العالمي.

وحذر مما وصفه بتشتيت الالتزامات وإبعاد الأنظار عن الجزء الجنوبي الشرقي من العالم، خاصةً في ظل تزايد عدوانية الصين، وهو ما يتطلب المزيد من أقصى درجات الحذر.

وجاء تصريحات “غراسيانو”، خلال مشاركته في النسخة العاشرة لمؤتمر الوعي المتقاسم وفض النزاعات في المتوسط، والذي تنظمه المهمة الأوروبية لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة إلى ليبيا.

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