إنريكي: هدف مبابي من تسلل واضح

لويس إنريكي فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

أبدى لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا اعتقاده أن هدف فوز فرنسا بنهائي دوري الأمم الأوروبية الذي سجله كيليان مبابي أتى من تسلل واضح.

وقال إنريكي في تصريحاته لـ “تيليديبورتي” عقب المباراة: “من مقاعد البدلاء لا يمكنك رؤية الكثير، ولكن يبدو لي أنه كان في موقع تسلل واضح”.

وأضاف “ولكني أتمسك بعادة عدم الحديث عن الأشياء التي لا يمكنني الحكم بها، وفي هذه الحالة لا شيء سيتغير”.

وأوضح “تنافسنا وجها لوجه مع أفضل فريق في العالم. منتخب فرنسا يملك قدرات بدنية مرتفعة، وكانت الأمور صعبة علينا في البداية، ولكننا نافسنا بأسلحتنا وتحلينا بالشراسة وخاطرنا”.

وتابع إنريكي “نحن سعداء ونشعر بالرضا ونفكر الآن في منافساتنا الأخرى بالفعل. في النهاية يمكنك رؤية الوجوه الحزينة للاعبين والجماهير، وهذا المذاق السيئ للخسارة، ولكنها مجرد ميدالية أخرى في الحقيبة لنحاول مجددا”.

واختتم “أنا فخور بالجميع. أعتقد أنه من المهم للاعبين الذين يشاركون مع المنتخب أن يتحلوا بالقدرة على المساعدة، وأتمنى أن أحصل على المزيد من المشاكل في الاختيار بالقوائم المقبلة، فنحن نستفيد كلما أتينا بالمزيد من الخيارات”.

وتغلب منتخب فرنسا على إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم الماتادور بهدف ميكيل أويارزابال في الدقيقة 64، فيما تعادل كريم بنزيمة في الدقيقة 66 وسجل كيليان مبابي الهدف المثير للجدل في الدقيقة 80.