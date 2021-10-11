ليبيا نيوز

على رأس الحكومة الجديدة.. نجلاء بودن تؤدي اليمين أمام الرئيس التونسي

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، أمراً بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وقامت رئيسة الوزراء نجلاء بودن بأداء اليمين، رفقة أعضاء الحكومة الجديدة، أمام “سعيّد” في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.

وقالت رئيسة الحكومة التونسية، عقب أداء اليمين، إنها أبقت على الهيكلة الحالية للحكومة، على أن يتم النظر لاحقا في تطويرها، مشددةً على إعادة الثقة بالمؤسسات، ومكافحة الفساد ضمن إطار القانون.

وطالبت “بودن”، بتطوير طرق عمل الوزارات وتجسيد مبدأ المراقبة والمحاسبة، واختيار الكفاءات الأقدر على تولي الشأن العام.

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كلّف، في 29 سبتمبر الماضي، نجلاء بودن رمضان بتولي رئاسة الحكومة جديدة وتشكيل أعضائها، عملاً بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، المتعلق بالتدابير الاستثنائية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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