الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية يوصون بتأجيل القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية

توصل أعضاء منظمة الفرنكوفونية اليوم الثلاثاء إلى قرار توافقي يقضي بتأجيل القمة الـ18 للمنظمة المقررة بجزيرة جربة التونسية في نوفمبر بمدة سنة.

يأتي هذا القرار في أعقاب الدورة الاستثنائية للمجلس الدائم للمنظمة بمشاركة ممثلي الدول والحكومات الأعضاء الثلاثاء، وبعد أسبوعين من المشاورات التي أجرتها الأمينة العامة للمنظمة لويز موشيكيوابو مع السلطات التونسية وعدد آخر من الدول الأعضاء.

وتدور نقاشات بشأن مدى جاهزية تونس، لاحتضان القمة في ظل تباطؤ التحضير اللوجيستي والأشغال في الجزيرة السياحية الواقعة في جنوب البلاد.