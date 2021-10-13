ليبيا نيوز

بقيادة روسيا.. مناورات عسكرية في طاجيكستان قرب حدود أفغانستان

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء أن الكتلة الأمنية بقيادة روسيا، والتي تضم بعض الدول المجاورة لأفغانستان أو القريبة منها؛ ستجري مناورات عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية، في طاجيكستان في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي “CSTO” طاجيكستان، التي لها حدود طويلة مع أفغانستان ، وكذلك قيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروسيا.

على صعيد آخر، تعهد أعضاء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بتجنب كارثة اقتصادية في أفغانستان.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه لا ينبغي السماح للبلاد “بالغرق في الفوضى”.

وجاءت القمة الافتراضية في الوقت الذي حثت فيه الأمم المتحدة زعماء العالم على ضخ مليارات الدولارات لمساندة الاقتصاد الأفغاني.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة تقديم المساعدة عبر المنظمات الدولية المستقلة، وليس بصورة مباشرة إلى حركة طالبان الحاكمة.

وتشمل التعهدات، تعهدًا من رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتقديم مليار يورو (1.15 مليار دولار ؛ 850 مليون جنيه إسترليني) لأفغانستان والدول المجاورة التي تستقبل لاجئين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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