أبو الغيط يهنئ العراقيين بإجراء الانتخابات.. ويؤكد: احترام النتائج مهم للاستقرار

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تهنئته للعراقيين بإجراء الانتخابات النيابية في أمان ودون إشكالات مشيداً بالأجواء التي جرت فيها العملية الانتخابية، تنظيمياً وأمنياً، ومعرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام والوفاء بالتزامها أمام الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال تلقي الأمين العام تقريراً من السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في العراق، حول تقييم البعثة لسير العملية الانتخابية في العراق، متضمناً الملاحظات الميدانية التي رصدها مراقبو الجامعة في مراكز الاقتراع في عدد من المدن العراقية.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده على أهمية احترام نتائج العملية الانتخابية لأجل استقرار العراق، داعياً إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا للتوقيتات الدستورية المنصوص عليها، وبما يسهم في مواصلة مسيرة الإصلاح والإعمار، وتحقيق الرفاهية والتنمية لأبناء الشعب العراقي.