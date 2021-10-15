اتفاق بريطاني مصري على دعم المسار السياسي في ليبيا وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها

طرابلس 15 أكتوبر 2021 (وال)- اتفقت مصر وبريطانيا على دعم المسار السياسي في ليبيا، وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون، أكدا خلالها على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ووفقًا لما نشره المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية؛ فقد تلقى الرئيس السيسي الخميس اتصالا هاتفيًا من بوريس جونسون، تناول آخر مستجدات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة ليبيا، حيث تم التوافق على دعم المسار السياسي القائم وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. (وال)

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