روسيا تتجه لإصدار بطاقة هوية موحدة لكل الأجانب فيها

أعلنت إدارة شؤون الهجرة بوزارة الداخلية الروسية، أنها تدرس إصدار وثائق “ID” (بطاقة هوية) موحدة خاصة بالأجانب تحتوي على شريحة بها كل البيانات الشخصية الخاصة بالأجنبي العامل في روسيا.

وقال نائب رئيس إدارة الهجرة بوزارة الداخلية الروسية، كيريل أدزينوف، للصحفيين اليوم الأربعاء:”إن هذه الوثيقة عبارة عن بطاقة ستحتوي على شريحة بها البيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية ومعلومات عن حالة المهاجر والتأشيرة الصادرة له ومدة صلاحيتها”.

وأضاف:” أن مشروع القانون الجديد في مجال الهجرة، الذي سيتم النظر فيه، يعني ضمنيا إدخال وثيقة واحدة تثبت هوية الأجنبي في روسيا”، موضحا أن وجود بطاقة الهوية هذه سيسهل للأجانب الحصول على الخدمات العامة والخدمات الأخرى في روسيا وسيسهل أيضا إجراءات إظهار قانونية إقامة الأجنبي.