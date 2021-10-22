تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب ليبيا

طرابلس 22 أكتوبر 2021 (وال)- بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة السيدة وفاء الكيلاني، مع مسؤول القطاع بصندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب ليبيا، تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وخلص الاجتماع العمل على حماية وتمكين المرأة الليبية اجتماعيًا واقتصاديًا، والعمل على رفع مستوى الخدمات والاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية والتوعية بحقوق المرأة في مجال الصحة الإنجابية ودعمها .

كما تم مناقشة تقديم المساعدة الفنية، لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية لمقاومة العنف، وتوفير أماكن آمنة للناجيات من العنف، والعمل علي رفع مستوى الخدمات للنساء ذوات الإعاقة، وتقديم الأشياء العينية والدعم النفسي والاجتماعي لهن .

كما تم الاتفاق على وضع الترتيبات و الاستعدادات لحملة الـــ 16 يومًا، لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي حملة سنوية دولية تبدأ من 25 نوفمبر إلى 10ديسمبر من العام الحالي .(وال) س ق/ ر ت

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