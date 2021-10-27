جنابري: ديمبيلي أفضل من مبابي

عثمان ديمبيلي – كيليان مبابي

يرى سيرجي جنابري جناح بايرن ميونيخ أن عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة أفضل من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وقال جنابري خلال مقطع فيديو لأمازون برايم: “اللاعب الأفضل بين ديمبيلي ومبابي بالنسبة لي هو ديمبيلي”.

وتدخل زميله توماس مولر في الحديث قائلا: “ماذا تعني بأفضل؟ إذا كان بإمكانه المراوغة مثل ديمبيلي سيكون الأفضل أيضا”.

وعلق زميلهما جوشوا كيميتش على السؤال أيضا قائلا: “إذا طلب مني الاختيار بين جنابري أو كومان أو ديمبيلي، سأختار جنابري أو كومان، بصراحة هذا الجدل حول ديمبيلي يغضبني”.

ويغيب ديمبيلي عن برشلونة منذ بداية الموسم بسبب تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في يورو 2020.

بينما شارك مبابي مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي في 14 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ستة أهداف وصناعة ثمانية.