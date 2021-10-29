روسيا ودول آسيان تكثف التعاون في مكافحة الإرهاب وعمليات حفظ السلام والأمن السيبراني

أعلنت روسيا ودول رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان”، عزمها على تكثيف التعاون في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وعمليات حفظ السلام.

وذكرت خطة العمل لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا للفترة 2021-2025، والتي نُشرت على موقع الكرملين الرسمي، اليوم الخميس، أنه سيتم تكثيف التعاون العملي في إطار آلية “مجلس وزراء دفاع آسيان”، لا سيما في مجالات الأمن البحري والطب العسكري ومكافحة الإرهاب وتقديم المساعدة الإنسانية والاستجابة الطارئة وعمليات حفظ السلام وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية والأمن السيبراني.

وأشارت خطة العمل إلى نية روسيا وآسيان مواصلة الحوار على مستوى وزراء الدفاع، بما في ذلك حول قضايا التدريبات المشتركة.

وأوضحت الوثيقة أن مواصلة الحوار بين وزراء دفاع روسيا والدول الأعضاء في آسيان، بما في ذلك من خلال اجتماعات وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا مع شركاء الحوار، رهنا بموافقة الرابطة وعلى أساس التوافق المتبادل على التعاون العملي والأنشطة مثل التدريبات والدورات التدريبية المشتركة وتنظيم المناقشات العلمية والتفاعل بين مراكز البحوث المتعلقة بالدفاع.

ولفتت الخطة إلى أن روسيا ورابطة “آسيان” ستعملان على تقوية التعاون لضمان أمن الطاقة من خلال تعزيز التقنيات منخفضة الكربون، وضمان الأمن البحري وحرية الملاحة وعدم استخدام القوة في حل الخلافات.