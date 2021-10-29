تباين في أعداد إصابات كورونا بالدول العربية خلال 24 ساعة.. والبحرين والإمارات بدون وفيات

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية اليوم الخميس، حصيلة الإصابات المسجلة، والتي شهدت تباينا بين الدول، لتواصل البحرين تسجيل صفر وفيات مرتبطة بالإصابة بالفيروس لليوم الخامس على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 13 حالة لعمالة وافدة، و 32 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و5 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 90 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274730.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 739 ألفا و 654 حالة، مشيرة إلى شفاء 142 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين 733 ألفا و 782 حالة، كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,135 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و721 حالة تعافٍ،و 6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، موضحة أن نسبة التعافي من فيروس “كورونا” في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفى ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 596 إصابة جديدة بالفيروس، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 356 ألفًا و106 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و61 حالة.

وفى السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 51 إصابة و3 حالات وفاة وتعافي 35 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلي 548 ألفا و474 حالة، وعدد حالات التعافي 537 ألفا و453 حالة ووصل إجمالي عدد الوفيات إلي 8788 وفاة.

وفى العراق، تم تسجيل 1471 إصابة جديدة بالفيروس ليصل عدد الإصابات إلى 2 مليون و52 ألف و123 إصابة، بالإضافة إلي 22 حالة وفاة مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23083 فيما تم تسجيل 2249 حالة شفاء جديدة مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و996 ألفا و126 حالة.

وفى الأردن تم تسجيل 17 وفاة و1892 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11 ألف وفاة و858342 إصابة، كما تم تسجيل 1021 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 827523 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 303 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 945504 حالات، كما تم تسجيل 7 وفيات وتسجيل 386 حالة شفاء إضافية.