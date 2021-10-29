إنتر ميلان يعلن تجديد عقد لاوتارو مارتينيز حتى 2026

لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان الدوري الإيطالي

أعلن إنتر ميلان الإيطالي رسميا عن تجديد تعاقده مع مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وذلك بعد مفاوضات مطولة بلغت نهايتها الرسمية أخيرا اليوم.

وقال إنتر في بيان عبر موقعه الرسمي: “إف سي إنترناتسيونالي ميلانو يعلن أنه توصل لاتفاق لتجديد عقد اللاعب لاوتارو مارتينيز”.

وأضاف “المهاجم الذي ولد عام 1997 سيبقى مع النيراتزوري حتى 30 يونيو 2026”.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي “سكاي سبورتس” فإن تجديد التعاقد شهد زيادة في الراتب وإلغاء الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو.

ويقول رومانو إن إنتر وعد لاوتارو بهذا العقد بعد رفضه لعروض من أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنام هوتسبر الإنجليزي في الصيف الماضي.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 24 عاما انضم إلى صفوف النيراتزوري صيف 2019 قادما من ريسينج الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو.