حكم بسجن حارس “ماكرون” الشخصي ثلاث سنوات لتعديه على المتظاهرين

قضت محكمة جنايات باريس، الجمعة، بسجن المسؤول السابق عن أمن الرئيس الفرنسي “ألكسندر بينالا” ثلاث سنوات، منها واحدة نافذة، بتهم المعاملة السيئة للمتظاهرين في مظاهرات مايو 2018، وحمل سلاح ناري دون ترخيص، إلى جانب استخدامه جوازات سفر دبلوماسية.

وأفادت تقارير إعلامية فرنسية، بقضاء “بينالا” عقوبة السجن تحت المراقبة الإلكترونية في المنزل، كما طالبه القضاء بتسديد غرامة قدرت بـ 500 يورو، ومُنع من العمل في الوظيفة العمومية لمدة خمس سنوات.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن قضية المسؤول السابق عن أمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ينحدر من أصول مغربية، قد هزّت قصر الإليزيه بسبب تدخله العنيف ضد المتظاهرين بالحي اللاتيني في باريس، وهي أزمة حسب الصحيفة الفرنسية كانت كفيلة بإزاحة الرئيس ماكرون من منصبه.

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