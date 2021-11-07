تنديداً بالانقلاب العسكري.. النقابات المهنية السودانية تدعو لعصيان مدني

أعلن عدد من الهيئات العمالية السودانية الدخول في عصيان مدني يومَي الأحد والاثنين؛ تنديداً بالانقلاب العسكري الذي قاده البرهان.

العصيان المدني يتزامن مع مقترح تقدّم به تجمع المهنيين السودانيين، يضمن اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، ومجلس وزراء من كفاءات، وتشكيل برلمان خلال شهرين، وإلغاء الإعلان الدستوري.

ولاقت دعوة العصيان استجابة من نقابات مهنية وقوى سياسية وحزبية، إضافة إلى نحو 30 هيئة عُمّالية، بعد أن شهدت العاصمة الخرطوم خروج مظاهرات احتجاجية أمس السبت.

جدير بالذكر أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر حالة الطوارئ بالبلاد، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، بعد ساعات من اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

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