السفير المالطي والقنصل العام يزورون بلدية بنغازي 

بنغازي 08 نوفمبر 2021 (وال) _ زار سفير دولة مالطا لدى ليبيا السيد (تشارلز صليبا) اليوم الإثنين، رفقة القُنصل العام السيد (ساندروم اقرو) بلدية بنغازي.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية فقد التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس (الصقر عمران بوجواري)،.

هذا وتم خلال اللقاء، مُناقشة الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المالطية في بنغازي، وتهيئة الظروف لعودة الشركات المالطية للعمل في مدينة بنغازي، والتنسيق بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين ، إضافة إلى التنسيق المُباشر مع غُرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي، لإمكانية ترتيب لقاء لعدد من رجال الأعمال المالطيين مع رجال الأعمال في مدينة بنغازي، والتعاون في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية وإعادة الإعمار .

هذا وأثنى السفير المالطي على حُسن الإستقبال، ومؤكداً حرصه على تحقيق بداية فعلية في المواضيع ذات الإهتمام المُشترك التي تم النقاش بشأنها، وحرص دولة مالطا على التعاون في مُختلف المجالات.

كما أكد رئيس المجلس حرصه على تقديم كافة التسهيلات اللازمة حيال فتح القنصلية المالطية في بنغازي بما يخدم المصلحة العامة. (وال _ بنغازي) ا م

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