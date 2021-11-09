قتلى في تفجير سيارة مفخخة استهدفت صحفيين في عدن

عدن 09 نوفمبر 2021 (وال) -استهدف تفجير سيارة مفخخة، اليوم الثلاثاء في مدينة عدن اليمنية، صحفيين ومراسلين لقنوات عربية، أدى إلى مقتل صحفية وطفليهما، وإصابة زوجها بالحادث.

وبحسب مصدر محلي فإن الضحايا هم رشا عبدالله مراسلة قناة (الشرق لكسمبورغ) وطفلهما، فيما أصيب زوجها إبراهيم العتمي مراسل وكالة (العين) الإماراتية بالحادث.

وأضاف المصدر، أن الانفجار وقع بمديرية خور مكسر بخط ساحل أبين في عدن جنوب البلاد، وكانت السيارة تقل الضحايا.(وال عدن ) س خ.

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