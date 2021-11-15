الأكثر دموية.. سقوط 20 قتيلاً في هجوم لمسلحين شمال بوركينا فاسو

أعلن وزير الأمن في بوركينا فاسو ماكسيم كوني مقتل 19 من أفراد الشرطة العسكرية والمدنيين، في هجوم لمسلحين قرب الحدود الشمالية، حيث تقاتل الدولة تمرداً لإسلاميين متطرفين.

ونوّه الوزير بأن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف مفرزةً لقوات الأمن، وأنه تم العثور على 22 من أفرادها على قيد الحياة.

وأشارت مصادر أمنية محلية إلى أن نحو 30 فرداً من الشرطة العسكرية قُتلوا في الهجوم، مما يجعله أحد أكثر الهجمات دمويةً على القوات في بوركينا فاسو.

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