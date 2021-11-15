ليبيا نيوز

الأكثر دموية.. سقوط 20 قتيلاً في هجوم لمسلحين شمال بوركينا فاسو

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير الأمن في بوركينا فاسو ماكسيم كوني مقتل 19 من أفراد الشرطة العسكرية والمدنيين، في هجوم لمسلحين قرب الحدود الشمالية، حيث تقاتل الدولة تمرداً لإسلاميين متطرفين.

ونوّه الوزير بأن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف مفرزةً لقوات الأمن، وأنه تم العثور على 22 من أفرادها على قيد الحياة.

وأشارت مصادر أمنية محلية إلى أن نحو 30 فرداً من الشرطة العسكرية قُتلوا في الهجوم، مما يجعله أحد أكثر الهجمات دمويةً على القوات في بوركينا فاسو.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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