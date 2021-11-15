لقاء رئيس المجلس الرئاسي مع وكالة رويترز

باريس 15 نوفمبر 2021 (وال) قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن هناك خطوات جادة يجري اتخاذها في اتجاه إيجاد تسوية بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وأعرب المنفي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، عن أمله في تكون هناك انتخابات في موعدها بتوافق الليبيين وفق تعبيره، مشيرا إلى أنهم يحاولون بقدر الإمكان أن تنتهي هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف ومقبول لدى كافة الليبيين لتسليم السلطة إلى جهة منتخبة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ضرورة ألا تكون هناك خلافات على المرشحين، الذين تنطبق عليهم بنود القوانين الانتخابية بمجرد الموافقة على ترشحهم، وقال “نحن لن نقلق من وجود أي شخصية يرى قانون الانتخابات بأن الشروط تنطبق عليها”.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الخلافات حول جدول وقواعد انتخابات ليبيا، بما في ذلك من يجب السماح لهم بخوضها، تهدد بإخراج عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة عن مسارها بينما تعتبر أقوى أمل منذ سنوات في اتجاه إنهاء فوضى مستمرة منذ عقد.

وأوضحت الوكالة أن ما يصعد المخاطر المحيطة بالعملية الانتخابية، أن بعض أبرز المرشحين هم شخصيات مثيرة للجدل إلى حد كبير مثل سيف الإسلام القذافي، قائلة إن محكمة طرابلس كانت قد أصدرت حكما بالإعدام ضده في 2015 لإدانته بارتكاب جرائم حرب كما أنه مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. ( وال ـ طرابلس) ف م / ك و

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