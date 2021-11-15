عقوبات جديدة متوقّعة ضد بيلاروسيا.. وروسيا تدعو للحوار

تستعد بروكسل لفرض عقوبات جديدة على النظام البيلاروسي، على خلفية أزمة المهاجرين المتفاقمة على حدود بولندا، حيث أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اتصال مع وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي؛ أن الوضع الحالي غير مقبول ويجب أن ينتهي، بينما أكد الوزير البيلاروسي أن أي عقوبات على بلاده ستكون “نتائجها عكسية”.

وأشار “بوريل” إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أخطأ حين اعتقد أن بإمكانه استخدام اللاجئين كورقة ضغط على الاتحاد لإلغاء العقوبات السابقة.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً، اليوم؛ لإقرار حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا، ستشمل أي جهة تساهم في عمليات تهريب المهاجرين.

من جانبه، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتهامات الموجهة لبلاده بالضلوع في الأزمة، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى حوار مباشر مع بيلاروسيا، مؤكداً الاستعداد للمساعدة في حلّ الأزمة بكل الوسائل، إذا كان هناك دور له في ذلك.

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