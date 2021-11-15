بريطانيا.. اعتقال 3 أشخاص بتهمة التخطيط لتفجير خارج مستشفى في ليفربول

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية اعتقال ثلاثة أشخاص، بعد انفجار سيارة خارج مستشفى النساء في مدينة ليفربول، والذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وذكرت الشرطة أن الرجال الثلاثة اعتقلوا في إحدى ضواحي المدينة، وأشارت، في بيان لها، إلى أن السيارة، وهي سيارة أجرة، توقفت خارج المستشفى، قبل قليل من وقوع الانفجار، حيث قُتل راكب بداخلها، بينما أصيب السائق، وحالته مستقرة.

وأكدت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، أنها على اطلاع مستمر على مستجدات الواقعة، وأن شرطة مكافحة الإرهاب تُتابع التحقيق للوقوف على خلفيات الحادث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا