عقوبات أوروبية محتملة على مرتزقة “فاغنر” في الساحل الأفريقي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن الاتحاد الأوروبي وافق على صياغة قائمة بعقوبات محتملة على مرتزقة روس، من المرجح نشرهم في منطقة الساحل الأفريقي.

وأشار “لو دريان”، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص لبحث قضية مالي؛ إلى وجود رغبة مشتركة لتقرير إطار عمل قانوني لعقوبات ستفرض على مجموعة “فاغنر”، من خلال قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي الراهنة؛ تفادياً لإجراء قانوني يقتضيه جمع الأدلة، وستشمل تجميد الأصول وحظر السفر بأمر قضائي، مستهدفة، بحسب “لودريان”، الشركات التي تعمل مع مجموعة “فاغنر”.

وسبق لباريس أن اتهمت المجلس العسكري في مالي بالاستعانة بمجموعة “فاغنر”؛ لتثبيت سلطته بعد الفترة الانتقالية، التي من المقرر أن تنتهي بانتخابات رئاسية وتشريعية في 27 فبراير.

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