ليبيا نيوز

حوالي 50 مليون سرطان يفترشون أراض أسترالية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تفاجئ سكان جزيرة الكريسماس الأسترالية بأكثر من 50 مليون سرطان بحري في طرقات المنطقة.

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قناة ليبيا

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