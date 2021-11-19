حوالي 50 مليون سرطان يفترشون أراض أسترالية

تفاجئ سكان جزيرة الكريسماس الأسترالية بأكثر من 50 مليون سرطان بحري في طرقات المنطقة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
نائب الرئاسي عبد الله اللافي يُشيد بمواقف النمسا الداعمة لاستقرار ليبيا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
الرئيس الأميركي ينقل السلطة إلى نائبته خلال خضوعه لعملية منظار
تم النشر منذُ 37 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
القضاء الأمريكي يبرأ متهمي قضية مالكوم إكس
تم النشر منذُ 46 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
طفلان يعانيان من سرطان الدم يصلان إيطاليا لتلقي العلاج
تم النشر منذُ 55 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك