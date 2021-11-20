الغارديان: إيران تحتجز ناقلة وقود في الخليج بتهمة تهريب الوقود

قالت صحيفة الغارديان البريطانية: إن قوات الحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة أجنبية في مياه الخليج العربي بدعوى تهريب الوقود.

ونقلت الصحيفة عن الإذاعة الحكومية الإيرانية تصريحات للعقيد أحمد حاجيان قائد القوة البحرية (ذو الفقار 412)، تُفيد بأن البحرية الإيرانية قد سيطرت على سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرّب، مؤكداً اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من الديزل المهرّب.

وأضاف حاجيان أن أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 11 قد احتُجزوا بداعي الاستجواب، دون ذكر أية معلومات عن جنسيتهم أو الدولة التي تتبع لها السفينة.

وتُعدّ هذه العملية واحدة من سلسلة عمليات مشابهة، كان آخرها احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط الفيتنامية MV Sothys في بحر عُمان، قبل أن يتم إطلاق سراحها مع طاقمها في العاشر من أكتوبر الفائت.

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