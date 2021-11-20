“دون شروط”.. ضغط أميركي لوقف القتال في إثيوبيا

أكد وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” اليوم السبت، على مواصلة واشنطن الضغط من أجل وقف فوري للأعمال القتالية في إثيوبيا، دون شروط مسبقة.

ويتزامن التصريح الأميركي مع فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 هذا الأسبوع، في الاتفاق على تبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيغراي بإثيوبيا، حيث أعرب المجلي عن القلق حيال اعتقالات على خلفية الهوية العرقية، وفقاً لما ذكرته مصادر دبلوماسية أمس الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 6 أشهر، مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا، فيما دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا بعد تصاعد النزاع المسلح بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدا.

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