رئيس الرئاسي يلتقي وزير خارجية سويسرا

طرابلس 21 نوفمبر 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، وزير خارجية سويسرا، السيد “إينياتسيو كاسيس”، والوفد المرافق له.

هذا وأكد “إينياتسيو كاسيس” إستمرار دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والاستحقاق الانتخابي المزمع إجراءه في ديسمبر القادم.

من جهته، أشاد رئيس المجلس بدور دولة سويسرا في تحقيق استقرار ليبيا، باستضافتها عديد اللقاءات بين الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، والتي أنتجت السلطة التنفيذية متمثلةً في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، اللذان ساهما في تحقيق الاستقرار، بتوحيد مؤسسات الدولة، ووقف إطلاق النار، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت متزامن نهاية ديسمبر القادم. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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