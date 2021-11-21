آلاف الدولارات على الطريق السريع في ولاية كاليفورنيا

على الطريق السريع في ولاية كاليفورنيا، مشهد لم نعتد أن نراه كثيرا ..مبالغ بقيمة آلاف الدولارات على الأرض، فما سبب ذلك؟ وماذا كانت ردة فعل المارة في هذا الطريق..
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الموت يغيب الفنانة سهير البابلي
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
ترحيب إقليمي ودولي باتفاق الخرطوم
تم النشر منذُ 36 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
بلينكن يطالب سعيد بسرعة البدء بالإصلاحات السياسية
تم النشر منذُ 44 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
عودة “حمدوك” لرئاسة الوزراء وسط احتجاج القوى السياسية السودانية
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك