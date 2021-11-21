آلاف الدولارات على الطريق السريع في ولاية كاليفورنيا

على الطريق السريع في ولاية كاليفورنيا، مشهد لم نعتد أن نراه كثيرا ..مبالغ بقيمة آلاف الدولارات على الأرض، فما سبب ذلك؟ وماذا كانت ردة فعل المارة في هذا الطريق..

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