ليبيا نيوز

آلاف الدولارات على الطريق السريع في ولاية كاليفورنيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

على الطريق السريع في ولاية كاليفورنيا، مشهد لم نعتد أن نراه كثيرا ..مبالغ بقيمة آلاف الدولارات على الأرض، فما سبب ذلك؟ وماذا كانت ردة فعل المارة في هذا الطريق..

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قناة ليبيا

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