الإعلان عن تشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا

أعلن أولاف شولتس، وزير المالية المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والمستشار المستقبلي لألمانيا الاتحادية، عن توصّل حزبه مع حزبيْ الخضر والليبرالي إلى اتفاق على تشكيل ائتلاف، أطلق عليه اصطلاحاً “إشارة المرور”، نسبة إلى ألوان هذه الأحزاب.

ونصّ الاتفاق على رغبة الأحزاب الثلاثة بتسريع وتيرة الاستثمار العام في التكنولوجيا الخضراء والرقمنة، مع العودة إلى القيود الصارمة على حدود الديون، اعتباراً من 2023.

كما أعلن “شولتس” عن تشكيل فريق دائم في ديوان المستشارية لإدارة أزمة “كورونا”، ومكافحة تطورها المأساوي في البلاد، بالتشاور مع حليفيْه الجديديْن، منوهاً بتخصيص مليار يورو لمكافأة أطقم الرعاية الطبية على الأعباء الخاصة التي تتحملها في مواجهة أزمة “كورونا”.

ويُواجه الائتلاف الجديد تحديات فورية وسط أسوأ تفشٍّ للوباء، أبرزها معاناة أوروبا من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة الحدود مع بيلاروسيا؛ بسبب وجود آلاف المهاجرين غير النظاميين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا