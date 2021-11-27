محتجون لبنانيون يقتحمون مبنى “الشؤون الاجتماعية” لعرض مطالبهم

تعبيراً عن سخطهم على الأوضاع الاقتصادية التي آل إليها لبنان المنكوب؛ اقتحمت مجموعة من الشبان مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة بيروت، وأزالوا صورة رئيس الجمهورية ميشال عون، ووضعوا مكانها لافتةً كُتب عليها “ثوار 17 أكتوبر”.

واتهم المتظاهرون الوزارة بالتباطؤ في إصدار البطاقات التموينية، التي من المفترض أن تمنح الأسر الفقيرة مساعدات مالية شهرية، مُطالبين بلقاء الوزير هكتور الحجار، فيما هتف بعضهم “ثورة.. ثورة”.

وأكد المحتجون على سلمية تحركهم، مشيرين إلى أنهم يريدون إيصال صوتهم واحتجاجهم على تردي الأوضاع الاجتماعية، وشددوا على ضرورة توفير حقوق المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وحضرت مجموعة من العناصر الأمنية، لاحقاً، إلى مبنى الوزارة؛ لإخلائه من المحتجين.

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