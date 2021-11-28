فرض شروط خاصة بالبرتوكول الصحي للوافدين عبر المعابر الحدودية

فرضت السلطات التونسية شروطا جديدة في البرتوكول الصحي بقبول الوافدين إلى تونس عبر المعابر الحدودية، والتي ستبدأ مطلع الشهر القادم.

هذا وتمثلت الشروط بمطالبة الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم ست سنوات بإظهار شهادة سلبية لاختبار بي سي آر، على ألا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار ثمان وأربعين ساعة عند التسجيل للسفر، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة تثبت استكمال التلقيح للذين تتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة، فيما يجب على الوافدين بغرض التداوي الحصول على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية.

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