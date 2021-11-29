تسجيل 13 إصابة بمتحور أوميكرون في هولندا

أعلنت السلطات الهولندية، تسجيل 13 إصابة بمتحور أوميكرون من بين 61 راكباً ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، لأشخاص وصلوا العاصمة أمستردام قادمين من جنوب إفريقيا على متن رحلتين.

وطلب وزير الصحة الهولندي هوغو دي يونغ، من العائدين من جنوب إفريقيا إجراء اختبار فيروس كورونا بشكل عاجل، حيث أضاف للصحفيين بالقول “من غير المعقول أن يكون هناك المزيد من الحالات في هولندا”.

يأتي ذلك مع دخول قيود صارمة حيز التنفيذ في هولندا، وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والمخاوف من انتشار المتحور الجديد، وتشمل القيود الإغلاق المبكر للأماكن الثقافية، والتشديد على التجمعات المنزلية.

وأبلغت عدد من الدول عن تسجيل حالات إصابة بالمتحور الجديد بما في ذلك الدول الأوروبية، ومن بينها بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، والتشيك.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، قد دعا في أعقاب تقييد حركة السفر إلى دول في جنوب القارة الأفريقية، إلى رفع الحظر الذي فرض على هذه الدول ومن بينها بلاده.

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