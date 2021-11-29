صدور عدد جديد من مجلة رؤى الفصلية برعاية وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 29نوفمبر 2021 (وال) صدر صباح اليوم الإثنين 29/نوفمبر/2021م ، العدد (الخامس والأربعون) من مجلة رؤى الفصلية، يزين غلافها الخارجي لوحة للفنان التشكيلي الغاني (بودو لاربي) وتضمن العدد الجديد مشاركة نخبة متميزة من كبار الأدباء والكتاب بالوطن العربي: ليبيا، العراق، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، اليمن.

افتتح العدد بدراسات فكرية وفلسفية: (انحطاط ثلاثي الأبعاد) للكاتب الليبي عبدالمنعم المحجوب (من الحلم اليوتوبي إلى ما بعد الإنسانية) الدكتورحسن الخطيبي (الدراوينية وصراع الايديولوجيات) الدكتور كوكب الغراسي (دريدا قارئا لروسو) للكاتب شكري ولهازي.

وفي باب السينما والفن نقرأ : (بلبل أوسكار وايلد وتأثيره في الأغاني محمد محمد السنباطي، مقال نقدي عن (فيلم كثيب دني فيلنوف) سليمان الحقيوي.

وتضمن باب الدراسات النقدية العناوين التالية: (الدين والسلطة في رواية أولاد حارتنا) سفيان البراق (الوصف في رواية الكائنات للصديق بودوارة) للناقد المغربي سعيد بوعيطة (شعرية البوح في قصيد محمد بنعمارة) للدكتور: فريد امعضشو (القصة القصيرة بين التاريخ والتأريخ) للكاتبة العراقية الدكتورة نادية هناوي.

وفي باب الدراسات المحكمة تطالعنا دراسة بعنوان (الواقعي والفانتاستيكي في نماذج قصصية) عبدالمجيد صدار (صورة النقد المسرحي الجزائري) للباحثة الجزائرية لطيفة خمان.

وفي باب الإبداع، نقرأ مجموعة نصوص أدبية لنخبة من الأدباء الليبيين: (الشاذلي) عزة رجب سمهود (وشي الفراشات) مروة آدم حسن (حضن مؤبد) آمنة محمد الأوجلي (لا إجابة) سهام الدغاري (أرجوحة الأيام) فاطمة الوليد.

أما ملف العدد جاء تحت عنوان: (اليومي في الأدب) شارك فيه مجموعة من الأدباء المغرب العربي: محمد مشبال (بلاغة اليومي في أقصوصة القارب والريح) سمير سحيمي (اليومي وسياسة الأدب) منية عبيدي (تجليات اليومي ولعبة الضمائر) أمين عثمان (من ضفة تفاصيل المعيش اليومي إلى ضفة المتخيل الآسر) فتحي بن معمر (ما في جبة القص إلا اليومي المقتنص) جيهان فضلاوي (الهامشي والمألوف) شيمة الشمري (تعرية الذات وكسر أفق الواقع) أحمد القاسمي (المصباح المظلم) زهير تغلات (الدرويشة) فائزة عليلو (طيف حلم على ضفاف الشرفة) مسعودة بوبكر (حيث لا ظل يتبعني) حياة الرايس (طقوس سرية وجحيم) الشاذلي الفلاح (الأثافي) عبدالفتاح القرقني (وجعع اليومي) فيصل أبوالطفيل (شذرات من مخطوطة في الحب الرقمي).

يشار أن مجلة رؤى، مجلة فصلية محكمة، رئاسة التحرير للأستاذ نور الدين الماقني، وإدارة هيئة التحرير للكاتب حسن المغربي، والإخراج الصحافية فاطمة بن دردف. (وال ـ بنغازي) ح م/ ك و

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