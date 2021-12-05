صدور عدد جديد من مجلة الجديد اللندنية

لندن 5 ديسمبر 2021 (وال) صدر العدد 83 ديسمبر 2021م من مجلة الجديد الشهرية الصادرة في لندن، يزين غلافها لوحة تشكيلية من تصميم ناصر بخيت، وقد جاء في محتويات العدد مقالات أدبية ونقدية وقصص وقصائد ويوميات وحوار أدبي ورسائل ثقافية وعروض كتب وآراء في النقد والفن التشكيلي.

ويحتوي العدد على ملفين، الأول فكري تحت عنوان “الذات والسلطة والأسطورة والتاريخ”، شارك فيه كل من: أحمد برقاوي “النكوص التاريخي: دعوة لولادة الأنا”، نبيل أدريوش “السرد والتاريخ”، عبدالكريم نوار “فكرة السلطة: ميشال فوكو ضد الماركسيين”، حسام الدين فياض “مجتمع متقدم بلا معارضة”، عبدالرزاق دحنون “أساطير الأولين: الأسطورة والقيم المعرفية”، سامي البدري: “عقبة القصور: وجودية كولن ولسن الجديدة”.

الملف الثاني في العدد أدبي تحت عنوان “أدب عراقي”، ويضم نصوصاً روائية وقصصية وشعرية، وشارك فيه كل من: عواد علي، علي جعفر العلّاق، وارد بدر السالم، علي نوير، ميسلون هادي، محمد تركي النصار، حسب الله يحيى، عارف الساعدي، عبدالهادي سعدون، مازن المعموري، تحسين كرمياني، أحمد ضياء، عبدالجبار.

وفي باب السرد شارك كل من: نهى إبراهيم (طيف ممثل) حسن المغربي( المحطة الأخيرة) بسام جميل(من أنا) وفي باب الفنون نقرأ (الانسان مركز الكون) خالد الساعي(شظايا الأثر المستنسخ) شرف الدين ماجدولين. الجدير بالذكر إن مجلة الجديد مجلة شهرية تصدر في لندن، يرأس تحريرها الأستاذ: نوري الجراح ومن تصميم وإخراج ناصر بخيت (وال ـ لندن) ح م / ك و

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