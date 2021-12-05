قلق دولي بعد تقارير عن “إعدامات” نفّذتها طالبان بحق رجال أمن

أعربت الولايات المتحدة الأميركية في بيان مشترك مع حلفائها الغربيين، عن قلقها إزاء تقارير واردة من أفغانستان، تشير إلى أن طالبان نفّذت إعدامات بإجراءات موجزة بحق أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانية.

ودعا البيان إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه الانتهاكات التي تتعارض مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مشيراً إلى أن هذه الإعدامات تتعارض أيضاً مع العفو الذي سبق أن أعلنته طالبان.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت تقريراً كشف عن عمليات قتل أو اختفاء قسري طالت 47 عضواً من قوات الأمن الأفغانية، بينهم من استسلم واعتُقِل من قبل قوات طالبان بين 15 أغسطس و31 أكتوبر.

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