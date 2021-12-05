عالم ألماني: متحور أوميكرون موجود منذ فترة طويلة

أكدّ العالم الألماني فولفغانغ بريس، التابع لجامعة ستيلينبوش الواقعة بالقرب من كيب تاون في جنوب أفريقيا، ظهور متحور أوميكرون قبل فترة طويلة من اكتشافه.

وقال العالم الذي كان أحد أعضاء فريق البحث الذي اكتشف السلالة الجديدة، أنّ أوميكرون تطور كفيروس منفصل قبل سلالتي دلتا وألفا، وتوقع بأنّ يكون الفيروس قد تطور على مدار عدّة أشهر دون أن يجذب الانتباه إليه.

وبرر العالم الألماني عدم ظهور أوميكرون في ذلك الوقت، بحاجة هذا المتحور لطفرة أو طفرتين حتى يتمكن من الانتشار بسرعة.

يذكر أنّ متحور أوميكرون ظهر لأول مرة منتصف شهر نوفمبر الماضي في جنوب أفريقيا وبواتسوانا، وأثار ذعراً حول العالم بسبب مزاعم سرعة انتشاره.

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