تقدم في الاختبارات على لقاح “كوفي فاكس” المصري المضاد لـ”كورونا”

كشف رئيس فريق التجارب السريرية على لقاح “كوفي فاكس” المضاد لفيروس كورونا، أسامة عزمي عن تقدم في الاختبارات على اللقاح المصري.

وأوضح عزمي، أن التجارب السريرية على اللقاح لا تزال في المرحلة الأولى من الاختبارات التي تشمل 72 متطوعا، اشترط فيهم سلامتهم من أي مشاكل صحية، ولم يخضعوا لعمليات جراحية، إضافة إلى عدم حصولهم على أي لقاح، ولم يصابوا بفيروس كورونا من قبل، فضلا على أن يكون عمرهم ما بين 18 و 50 عاما.

وأشار عزمي، “للقاهرة 24” إلى أن المتطوعين المقبولين بلغ عددهم 9 أفراد حصلوا على اللقاح المصري، ويتمتعون بصحة جيدة، لافتا إلى أن المتطوع يخضع لأكثر من 30 تحليلا للمناعة، والخلايا المناعية، والقلب والمخدرات قبل تلقي جرعة التطعيم.

وأضاف عزمي، إلى أن المرحلة الثانية تتضمن توسيع النطاق قليلا لتستهدف 300 شخص، يجري خلالها قياس مدى فعالية اللقاح، ثم يأتي دور المرحلة الثالثة، التي تشمل جميع المواطنين الأصحاء، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشترطا وجود 5 آلاف شخص خلال هذه المرحلة، في حين تتم المرحلة الرابعة بعد وجود اللقاح في مراكز التطعيم، والمتابعة بعد استخدامه.

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