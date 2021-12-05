رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه يُكرم اتحادات الإفريقي والبحر المتوسط والمصري للكاراتيه

القاهرة 05 ديسمبر 2021 (وال)- كرّم رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض، رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه السيد رئيس طاهر المصباحي، ورئيس اتحاد البحر المتوسط السيد بشير الشريف، ورئيس الاتحاد المصري للكاراتيه السيد محمد الدهراوي.

مراسم التكريم جاءت خلال اليوم الختامي لبطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة، مُعبرًا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح البطولة الإفريقية. (وال) ر ع/ ر ت

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