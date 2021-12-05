رئيس البرتغال يحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة

أصدر الرئيس البرتغالي “مارسيلو دي سوزا” مرسوماً بحل البرلمان، اليوم الأحد، في آخر خطوة رسمية قبل الانتخابات العامة المبكرة التي أعلن عنها في وقت سابق، والمقررة في الـ30 من يناير 2022.

ويأتي مرسوم حل البرلمان، في آخر يوم ممكن لاتخاذ هذه الخطوة، التي يجب أن تتم قبل 55 يوماً على الأقل من الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن رفض البرلمان لمشروع قانون الميزانية في أكتوبر، سبب في الدعوة للانتخابات المبكرة؛ في خطوة أنهت بشكل فعلي فترة الاستقرار السياسي النسبي في البلاد على مدى السنوات الست السابقة.

ويرى محللون أن حالة الجمود السياسي قد تستمر بعد الانتخابات، الأمر الذي يمكن أن يعرقل تنفيذ المشاريع الممولة من صناديق الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة كورونا، ويؤثر على فرص النمو في البرتغال.

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