القاهرة| وزير الصناعة والمعادن يبحث ملفات الاستثمار وإنشاء المناطق الصناعية وقطاع التعدين

القاهرة 05 ديسمبر 2021 (وال)- عقد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة السيد أحمد أبوهيسة، بالعاصمة المصرية القاهرة؛ لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية السيدة نيفين جامع.

هذا وتهدف زيارة السيد الوزير لاستعداد في البدء للبرنامج العملي، وآلية تنسيق دخول المستثمرين المصريين إلى ليبيا والاستثمار فيها، وخصوصًا في مجال المناطق الصناعية وقطاع التعدين، بالإضافة إلى الوقوف على التجربة المصرية في مجال استثمار المناطق الصناعية وزيارة بعض المصانع الكبيرة.

وتأتي زيارة الوزير أحمد أبوهيسة؛ في الإطار والاتفاق المُسبق مع الوفد المصري عالِ المستوى الذي قام زيارة ليبيا خلال الفترة الماضية، وكذلك عقب زيارة الوفد الحكومي الليبي إلى مصر في المدة الماضية، لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين بينها اتفاقيات صناعية.

كما تندرج زيارة الوزير أحمد أبوهيسة؛ ضمن خطط الوزارة نحو خلق تكامل صناعي مع دول الجوار، وخلق تنمية مكانية بالداخل، وتوفير فُرص العمل للشباب. (وال) م ب/ ر ت

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