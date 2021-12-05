مقتل 14 مدنيا خطأ برصاص قوات الأمن الهندية

لقي نحو 14 مدنياً وأحد أفراد قوات الأمن الهندية حتفهم في ولاية “ناجالاند ليل” شمال شرق البلاد -أمس السبت، عندما أطلقت قوات الأمن النار على مجموعة من العمال، بعد أن اعتقدت خطأ أنهم متشددون. فيما ذكر مسؤول بوزارة الدفاع الهندية في العاصمة “نيودلهي” أن حوالي 12 مدنياً وبعض أفراد قوات الأمن قد أصيبوا.

ودفعت هذه الحادثة محتجين إلى إثارة أعمال العنف بإلقاء الحجارة وإشعال النار في عدة أماكن حول معسكر تابع للقوات الهندية، ما أسفر عن مقتل مدني في تجدد أعمال العنف، حسب مانقلته رويترز عن مسؤولين هنود.

وقال “نبهيو ريو” رئيس حكومة ولاية “ناجالاند” إنه سيتم إجراء تحقيق ومعاقبة المسؤولين عن الحادث الذي أرجعه إلى خلل استخباراتي.

تجدر الإشارة إلى أن جماعات عشائرية تقطن شمال شرقي البلاد، انخرط كثير منها في أعمال تمرد، متهمين نيودلهي بنهب موارد المنطقة وعدم بذل جهود كافية لتحسين حياتهم. وكثيراً ما اتهم السكان المحليون في ناجالاند القوات الهندية باستهدافهم عن طريق الخطأ خلال العمليات ضد الجماعات المتمردة في المنطقة.

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