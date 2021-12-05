احتجاجاً على “انتهاك الحدود”.. بيلاروسيا تستدعي الملحق العسكري الأوكراني

استدعت وزارة الدفاع في بيلاروسيا الملحق العسكري الأوكراني لديها؛ للاحتجاج على ما قالت إنه اختراقات متكررة من طائرات أوكرانية لمجالها الجوي-وفقاً بيان للوزارة اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أنها أبلغت الملحق العسكري بأن الجانب الأوكراني يتجنب الحوار لحل الخلافات “وهو أمر مقلق للغاية”-وفقاً لبيان الوزارة.

وكانت بيلاروسيا قد ذكرت أمس السبت، إن طائرة عمودية عسكرية أوكرانية حلقت لمسافة كيلومتر واحد داخل المجال الجوي للبلاد أثناء مناورات، فيما نفى متحدث باسم حرس الحدود الأوكراني هذا الاتهام.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا البيضاء وأوكرانيا قد تدهورت منذ العام الماضي، عندما انحازت روسيا إلى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو خلال احتجاجات الشوارع الحاشدة، وصار لوكاشينكو بدوره أكثر صراحة في دعمه لموسكو ضد أوكرانيا.

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