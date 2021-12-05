وزير التربية والتعليم يبحث المشاكل التي تُواجه طلاب ومعلّمين ومُوظفين الفلسطينيين في ليبيا

طرابلس 05 ديسمبر 2021 (وال)- استقبل وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الدكتور موسى محمد المقريف بمكتبه اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا السيد محمد رحّال.

هذا وقد حضر اللقاء؛ مُستشار الوزير الدكتور عبد السلام الصغير، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتور مسعودة الأسود، ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات الدكتور محسن الكبير.

وفي كلمة له، ثمّن القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين جهود الوزارة، مؤكدًا على وقوف الدولة الليبية إلى جانب الفلسطينيين دائمًا دون أي تمييز، مُطلعًا الوزير على بعض الإشكاليات التي يمُر بها المعلّم والطالب الفلسطيني في ليبيا من حيث الترقيات ونحو ذلك.

بدوره، أكّد الوزير للسفير الفلسطيني مُعاملة الطلاب الفلسطينيين في ليبيا؛ معاملة أخوتهم الطلاب الليبيين، مشيرًا إلى استضافة فلسطين لاجتماع وزراء التعليم العرب عبر الدوائر المُغلقة خلال الأسبوع الماضي، مُتعهِّدًا بمُعالجة كل الإشكاليات والعراقيل التي تُواجه الفلسطينيين في ليبيا من طلاب، ومعلّمين ومُوظفين، وفق قوله. (وال) أ س/ ر ت

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