أعمال عنف في بلجيكا احتجاجاً على قيود كورونا

شهدت العاصمة البلجيكية “بروكسل” أعمال عنف – اليوم الأحد- استخدمت على إثرها الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين رشقوا أفرادها بالحجارة والألعاب النارية بعد أن تحولت مظاهرة في بروكسل ضد القيود التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وشارك آلاف من المحتجين الغاضبين في مسيرة سلمية وسط العاصمة البلجيكية إلى الحي الذي يستضيف مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي حيث بلغت المسيرة نقطة النهاية، فيما تشهد عواصم أوروبية عدة مظاهرات احتجاجية تعارض الإجراءات المشددة وتخوفاً من إغلاق عام بسبب الموجة الجديدة للجائحة.

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