البابا يصف أزمة المهاجرين بالانهيار الحضاري

وصف البابا فرنسيس -اليوم الأحد- حالة اللامبالاة العالمية إزاء محنتة اللاجئين والمهاجرين بأنها “انهيار حضاري”، مندداً باستغلال اللاجئين في الدعاية السياسية.

وتأتي تصريحات البابا في ثاني زيارة يقوم بها لجزيرة ليسبوس اليونانية، حيث تجول على قدميه في مخيم “مافروفوني” الذي يعيش فيه نحو 2300 شخصاً وتوقف لتحية عشرات اللاجئين وقدم تحية خاصة لطفل أفريقي مهاجر.

وخرج البابا عن كلمته المعدة سلفا وقال إنه من “المحزن” سماع أن بعض الزعماء الأوروبيين يريدون استخدام الأموال المشتركة لبناء جدار ونصب أسلاك شائكة للتصدي للمهاجرين.

تجدر الإشارة إلى أن بابا الفاتيكان قد زار جزيرة ليسبوس لأول مرة في 2016 ونقل معه 12 لاجئاً سوريا إلى إيطاليا وعاد اليوم إلى الجزيرة في زيارة سريعة في إطار جولة تستمر 5 أيام في قبرص واليونان للقاء لاجئين في مخيم مافروفوني.

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