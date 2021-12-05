السنغال تعلن عن أول الإصابات بتمحور أوميكرون

أعلنت السنغال عن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون، وقال مختبر معهد البحوث الصحية والمراقبة الوبائية إن الإصابة ظهرت لدى سائح كان في مظاهرة خرجت في العاصمة داكار شارك فيها 300 شخص من جنسيات مختلفة.

وقال المركز إن السائح البالغ من العمر 58 كان في زيارة للبلاد قادماً من دولة أخرى تقع غرب أفريقيا، وبأنّ إصابته ظهرت عند إجرائه فحص كورونا من أجل مغادرة البلاد.

وأكدّ المركز بأنّ الرجل دخل الحجر الصحي، وأشار لعدم ظهور أي أعراض عليه.

يذكر أنّ متحور أوميكرون أثار قلق كبيراً في العالم منذ ظهوره في عدّة دول أفريقية منتصف نوفمبر الماضي.

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