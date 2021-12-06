“بوتين” يدعو لعدم تسييس أزمة الهجرة.. وبيلاروسيا تُلوّح بتدابير انتقامية

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى اتباع القواعد والمبادئ التي التزم بها الصليب الأحمر والهلال الأحمر في التعامل مع المهاجرين العالقين على الحدود “البولندية البيلاروسية”، وعدم تسييس الأزمة، لافتاً إلى أنه لم يتم، حتى الآن، رصد تدفقات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي عبر روسيا.

وأعرب “بوتين”، خلال لقاءٍ مع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، عن أمله في أن يستمر الوضع على هذا النحو الذي دعا إليه، مشيراً إلى وجود نحو خمسة آلاف مهاجر في بيلاروسيا، بينما يوجد 54 ألفا آخرون عبروا من خلال إيطاليا هذا العام.

وطالب الرئيس الروسي بدعم المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات إلى الناس على الفور، بينما فرض كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير القانونية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.

واعتبرت بيلاروسيا، أن العقوبات المفروضة ضدها غير شرعية، متعهدةً باتخاذ إجراءات صارمة رداً على العقوبات، على لسان رئيس وزرائها، رومان غولوفتشينكو، الذي أعلن عما وصفها بـ”تدابير انتقامية” رداً على العقوبات الغربية.

ولفت “غولوفتشينكو”، إلى أن مينسك لن تستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها للرد على العقوبات، وأن الإجراءات المقبلة لن تكون غير متكافئة وإنما متماثلة، بحسب تعبيره.

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