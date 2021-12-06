هجوم جديد لـ”داعش” في كردستان يُوقع قتلى في صفوف البيشمركة

شهدت المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة أربيل في إقليم كردستان، هجوماً جديداً شنه تنظيم “داعش”؛ أسفر عن مقتل خمسة، بينهم أربعة من جنود البيشمركة ومدني، وإصابة ستة آخرين.

وأشارت وزارة البيشمركة، في بيان صحفي، إلى أن عناصر التنظيم هاجموا موقع اللواء 126 مما أدى إلى سقوط ضحايا، منوهةً بأن الاشتباكات انتهت بانسحاب مقاتلي التنظيم.

ولفت قائد في البيشمركة إلى أن مقاتلي تنظيم “داعش”، “يستخدمون تكتيكات الكر والفر في الهجمات الليلية، ويتجنبون التمسك بالأرض لفترة أطول”، مشيراً إلى استقدام المزيد من التعزيزات إلى المنطقة.

وفي هذا السياق، أعلن مصدر عسكري عراقي أن وحدات من قوات الأمن العراقية تحركت إلى المنطقة لمساندة البيشمركة.

وكانت مصادر أمنية قد أشارت إلى سيطرة مسلحين تابعين لـ”داعش” على قرية لهيبان شمال العراق، بعد هجوم بدأوه يوم السبت.

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