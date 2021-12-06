الرئيس الغامبي يفوز بولاية جديدة.. والمعارضة ترفض النتائج

أعلنت اللجنة الانتخابية في غامبيا فوز الرئيس المنتهية ولايته، أداما بارو، بأغلبية تجنبه خوض جولة ثانية، بعد حصوله على أكثر من 53% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على منافسه الرئيس، أوسينو داربوي، الذي حاز 27,7% من الأصوات.

ورفض معارضو “بارو”، نتائج الانتخابات الرئاسية، قبل إعلانها بشكل نهائي، مشددين على احتفاظهم بحق الردّ بكل الوسائل، ومُطالبين جميع الغامبيين بالتزام الهدوء إلى حين إجراء تحقيقات، في حين بدأ أنصار الرئيس الاحتفال في شوارع العاصمة، قبل تأكيد فوزه رسمياً.

وكان “بارو”، قد فاز في الانتخابات الماضية على الرئيس يحيى جامع، الذي حكم البلاد طيلة 22 عاماً، عقب انقلاب دموي، ورفض حينها الاعتراف بهزيمته، قبل أن يضطر لمغادرة البلاد إلى غينيا الاستوائية، تحت ضغط من دول غرب أفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا