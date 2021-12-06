ليبيا نيوز

مقتل جنود نيجريين بهجوم لمسلحين متشددين في المثلث الحدودي

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل 12 جندياً وإصابة ثمانية آخرين على الاٌقل، في اشتباك قرب الحدود مع بوركينا فاسو، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات يشنها مسلحون متشددون مرتبطون بتنظيميْ “القاعدة” و”داعش”، في منطقة المثلث الحدودي، أودت بحياة المئات هذا العام.

وأشار بيان للحكومة النيجرية، إلى أن الجنود واجهوا مئات المقاتلين بالقرب من قرية “فونيو”، وتعرضوا لإطلاق نار كثيف، مشيراً إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف المتشددين، وتدمير دراجات نارية عدة استقلها المهاجمون.

وقالت وزارة الدفاع في السياق ذاته: إن تعزيزات كبيرة استقدمت إلى المنطقة إضافةً إلى دعم جوي أسهما في دحر الهجوم الذي أوقع ما لا يقل عن 12 قتيلاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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